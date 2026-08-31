Складной смартфон Huawei Mate XT 2 будет доступен в трех цветах

Huawei недавно показала в коротком ролике, как будет выглядеть её новый складной аппарат Mate XT 2. Сразу после этого компания запустила приём предварительных заявок на данное устройство внутри Китая, а заодно обнародовала палитру корпусов и объёмы встроенной памяти. Официальная презентация Huawei Mate XT 2 назначена на 7 сентября. Новинка выйдет в трёх цветовых исполнениях: глубокий чёрный, белоснежный и фиолетовый — так указано в китайских источниках.

Стали известны расцветки и комплектации Mate XT 2, а предзаказ уже стартовал. Складной аппарат будет продаваться в двух версиях: 16 ГБ оперативной памяти с накопителем на 512 ГБ, а также 16 ГБ ОЗУ с диском на 1 ТБ. Дополнительно Huawei предложит модификацию с матовым экраном, который защищает информацию от посторонних взглядов. В этой версии будет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. А вот самая дорогая конфигурация — 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти — будет идти в наборе с фирменным стилусом. Помимо того, что производитель раскрыл цвета и объёмы хранилища для Mate XT 2, он также продемонстрировал будущий складной гаджет с разных сторон.

На задней панели Mate XT 2 установлен восьмиугольный блок основной камеры, который напоминает оформление первого Mate XT. В отличие от прежних моделей Mate XT и Mate XTs, новая версия складного телефона от Huawei получила конструкцию со складыванием внутрь и дополнительный внешний экран. Кроме того, Huawei опубликовала ещё один видеоролик, в котором подробно показаны ключевые особенности и возможности Mate XT 2.