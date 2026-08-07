iQOO Z11 получит процессор Dimensity 7500

В мае компания MediaTek представила Dimensity 7500 — процессор, созданный по 4-нм техпроцессу и предназначенный для смартфонов среднего класса. На данный момент единственным смартфоном с этим процессором остается Vivo S60 Vitality, доступный только в Китае. Но теперь компания iQOO официально подтвердила, что выпустит свой смартфон с процессором Dimensity 7500 Turbo, и он будет доступен по всему миру. Согласно очередному тизеру компании, новый процессор способен набрать около 1,2 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Кроме того, смартфон ранее появился в базе Geekbench AI, где были раскрыты некоторые характеристики, включая 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 16.

Для сравнения, стандартный Dimensity 7500 оснащён 8-ядерным процессором Armv9.3-A с максимальной тактовой частотой до 2,6 ГГц и нейронным процессором NPU 850 для ускорения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Платформа также поддерживает технологию MediaTek HyperEngine для более стабильной работы игр, дисплеи с частотой обновления до 144 Гц и камеры с сенсорами разрешением до 200 Мп. Кроме того, новый процессор обеспечивает повышенную энергоэффективность, более быструю реакцию приложений и улучшенные возможности искусственного интеллекта для таких функций распознавания голоса или обработки языковых моделей непосредственно на устройстве. Так что чип должен быть достаточно производительным, тем более для этого ценового сегмента.
Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Limited Edition оценили в…
Компания Infinix выпустила на индийский рынок смартфон Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition, к…
Oppo готовит Find X10 с камерой на 100 Мп…
Ещё в феврале текущего года инсайдеры сообщали, что Oppo и Huawei работают над необычными квадратными сен…
OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro показали на пресс-рендерах …
Компания OnePlus рассекретила дизайн и некоторые параметры смартфонов OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, ко…
Представлен защищенный смартфон Zeno 100 Pro…
Компания itel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Zeno 100 Pro, которая оценена на дебютн…
Vivo представила доступный смартфон Y6a…
Компания Vivo без лишнего шума представила свой новый бюджетный 5G-смартфон под названием Vivo Y6a. Устро…
Samsung Galaxy S26 FE засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали на ренде…
Сетевой инсайдер Mystic Leaks опубликовал качественное изображения складного смартфона Google Pixel 11 Pr…
HONOR X7e Plus 5G с АКБ на 8100 мАч оценили в 245 долларов …
Компания HONOR объявила цену смартфона HONOR X7e Plus 5G, который был представлен сегодня на дебютном кат…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor