iQOO Z11 получит процессор Dimensity 7500

Для сравнения, стандартный Dimensity 7500 оснащён 8-ядерным процессором Armv9.3-A с максимальной тактовой частотой до 2,6 ГГц и нейронным процессором NPU 850 для ускорения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Платформа также поддерживает технологию MediaTek HyperEngine для более стабильной работы игр, дисплеи с частотой обновления до 144 Гц и камеры с сенсорами разрешением до 200 Мп. Кроме того, новый процессор обеспечивает повышенную энергоэффективность, более быструю реакцию приложений и улучшенные возможности искусственного интеллекта для таких функций распознавания голоса или обработки языковых моделей непосредственно на устройстве. Так что чип должен быть достаточно производительным, тем более для этого ценового сегмента.