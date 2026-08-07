iQOO Z11 получит процессор Dimensity 7500

В мае компания MediaTek представила Dimensity 7500 — процессор, созданный по 4-нм техпроцессу и предназначенный для смартфонов среднего класса. На данный момент единственным смартфоном с этим процессором остается Vivo S60 Vitality, доступный только в Китае. Но теперь компания iQOO официально подтвердила, что выпустит свой смартфон с процессором Dimensity 7500 Turbo, и он будет доступен по всему миру. Согласно очередному тизеру компании, новый процессор способен набрать около 1,2 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Кроме того, смартфон ранее появился в базе Geekbench AI, где были раскрыты некоторые характеристики, включая 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 16.

Для сравнения, стандартный Dimensity 7500 оснащён 8-ядерным процессором Armv9.3-A с максимальной тактовой частотой до 2,6 ГГц и нейронным процессором NPU 850 для ускорения задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Платформа также поддерживает технологию MediaTek HyperEngine для более стабильной работы игр, дисплеи с частотой обновления до 144 Гц и камеры с сенсорами разрешением до 200 Мп. Кроме того, новый процессор обеспечивает повышенную энергоэффективность, более быструю реакцию приложений и улучшенные возможности искусственного интеллекта для таких функций распознавания голоса или обработки языковых моделей непосредственно на устройстве. Так что чип должен быть достаточно производительным, тем более для этого ценового сегмента.