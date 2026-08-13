Представлен смартфон Google Pixel 11

Компания Google пополнила ассортимент флагманских смартфонов базовой моделью Pixel 11, которая оценена от 900 долларов. Новинка характеризуется 6,3-дюймовым экраном Actua OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой от 60 до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, фирменной однокристальной системой Tensor G6, чипом безопасности Titan M3, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и OIS), селфи-камерой разрешением 10,5 Мп с углом обзора 95°, аккумулятором ёмкостью 4985 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 25-Вт беспроводной зарядок, корпусом с алюминиевой рамкой и тыльной панель с защитным стеклом Glass Victus 2 с сатинированной обработкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, ультразвуковым дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 17 с семью обновлениями ОС в будущем.

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