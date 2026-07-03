Oppo тестирует топовый телеобъектив для Find X10 Ultra

До предполагаемого анонса Oppo Find X10 Ultra остается ещё немало времени, однако первые подробности о будущем флагмане уже появились в сети. Согласно новой утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, компания тестирует одну из самых продвинутых камер в своей истории, уделяя особое внимание возможностям зума. По словам источника, Oppo испытывает прототип флагманского смартфона с двумя перископическими телеобъективами. Название устройства не уточняется, однако речь, вероятнее всего, идёт именно о Find X10 Ultra. Сообщается, что смартфон может получить 200-мегапиксельный перископический модуль с сенсором оптического формата около 1/1,3 дюйма. Дополнять его будет 50-мегапиксельная перископическая камера с датчиком размером примерно 1/1,95 дюйма и поддержкой 10-кратного оптического увеличения.

При этом инсайдер уточнил, что окончательный выбор 200-мегапиксельного сенсора ещё не сделан — компания продолжает рассматривать несколько вариантов. Согласно предыдущим утечкам, Oppo Find X10 Ultra также может получить 6,89-дюймовый LTPO-дисплей производства BOE с разрешением 2K, крайне тонкими симметричными рамками и поддержкой цветового пространства BT.2020. В основе смартфона ожидается новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm, который, по слухам, будет выпускаться по передовому 2-нм техпроцессу TSMC.Весьма приличный набор характеристик на самом деле, даже для флагманской модели текущего года.
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