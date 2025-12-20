HONOR Magic V6 получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне HONOR Magic V6, который будет представлен ближе к середине следующего года. Утверждается, что сейчас китайский производитель тестирует два варианта: один с аккумулятором ёмкостью 6900 мАч, а второй – на 7200 мАч. Аппарат также оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Напомним, что выпущенный этим летом HONOR Magic V5 имеет в своем оснащении тыльную панель из аэрокосмического волокна, корпус толщиной 8,8 мм, АКБ ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, титановую систему охлаждения VC Cicada Wing, 7,95-дюймовый внутренний OLED-дисплей с разрешением 2352:2172 пикселя и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением 2376:1060 пикселей и яркостью 1300 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом), а также фронтальные камеры разрешением 20 Мп с автофокусировкой.
