Смартфон POCO M8 Pro 5G оценили в 280 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M8 Pro 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 300, 340 и 360 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и 22,5-Вт обратной проводной, стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.