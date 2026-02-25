Официально: Realme C83 5G получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme объявила, что смартфон Realme C83 5G будет представлен в Индии уже 7 марта. Также производитель раскрыл некоторые характеристики и дизайн грядущей новинки. Смартфон получит батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку обратной проводной зарядки и обходной зарядки, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, экран с кадровой частотой 144 Гц, тройную тыльную камеру, а также две расцветки корпуса (Blooming Purple и Sprouting Green). Ориентировочная цена смартфона составляет всего 150 долларов за базовую конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти.