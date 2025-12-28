Смартфоны HONOR Win сразу стали хитом продаж

Компания HONOR отчиталась об успехах смартфонов серии Win, которые были представлены два дня назад. Утверждается, что новинки сразу возглавили чарты продаж на главных китайских площадках, заодно побив рекорд первого дня для смартфонов бренда буквально в первые 2 часа продаж.

Напомним, что оцененный от 570 долларов HONOR WIN получил батарею ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1272:2800 пикселей и частотой обновления до 185 Гц, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X Ultra, 256, встроенную память UFS 4.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, систему охлаждения с вентилятором, защиту от воды и пыли и воды (IP68, IP69 и IP69K), а также металлическую рамку корпуса.