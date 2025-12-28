Смартфоны HONOR Win сразу стали хитом продаж

Напомним, что оцененный от 570 долларов HONOR WIN получил батарею ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1272:2800 пикселей и частотой обновления до 185 Гц, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативную память LPDDR5X Ultra, 256, встроенную память UFS 4.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, систему охлаждения с вентилятором, защиту от воды и пыли и воды (IP68, IP69 и IP69K), а также металлическую рамку корпуса.