Redmi Turbo 5 Max получит мощный процессор

Компания Xiaomi раскрыла некоторые параметры смартфона Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графическим ускорителем Mali Immortalis-G925 MC12. Аппарат набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 3,61 миллиона баллов. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Также ожидается выход модели Redmi Turbo 5 с аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядкой, металлической боковой рамкой, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатка пальцев, защитой от воды и пыли, а также стереодинамиками.