HONOR Magic7 Lite показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles опубликовало качественные изображения смартфона HONOR Magic7 Lite, который скоро присоединится к ранее выпущенным Magic7 и Magic7 Pro. Судя по рендерам, аппарат получит изогнутый экран и круглый блок основной камеры с двумя модулями и вспышкой.

Что до технических характеристик, HONOR Magic7 приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2700:1224 точки и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, до 8 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 6600 мАч, поддержки 66-Вт проводной быстрой зарядки, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп, корпуса с размерами 162,8:75,5:7,98 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8.0.