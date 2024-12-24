HONOR Magic7 RSR Porsche Design появился в продаже

Напомним, что аппарат оснащается 3-нанометровой топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 5000 нит и ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик на 1/1,3 дюйма, объектив с переменной диафрагмой ƒ/1,4–ƒ/2,0 и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптическая стабилизация), фронтальной камерой разрешением 50 Мп и 3D-датчиком глубины, аккумулятором ёмкостью 5850 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, защитой от пыли и влаги (IP68 и IP69) и поддержкой спутниковой связи.