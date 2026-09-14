HONOR Magic9 Super Edition получит батарею на 11000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона HONOR Magic9 Super Edition, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 11000 мАч, корпуса толщиной 8,1 мм и массой 227 граммов, поддержки 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системы охлаждения, 6,81-дюймового дисплея с разрешением 2788:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц и рамкой вокруг экрана около 1 мм, селфи-камеры на 50 Мп, а также основной камеры в горизонтальном блоке с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением).