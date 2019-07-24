HONOR MagicBook Pro и его функции

По заявлению производителя, автономность Magic Book Pro составляет внушительные 14 часов. Таких показателей удалось добиться за счёт установки энергоэффективных комплектующих и двух кулеров с лопастями уникальной формы, обеспечивающими более интенсивный приток воздуха.Интересной особенностью стала выдвижная веб-камера, которую инженеры встроили прямо в клавиатуру. Так удалось избежать вырезов на дисплее.MagicBook Pro представлен в нескольких модификациях: с процессорами восьмого поколения Intel Core i5 и i7, до 16 ГБ оперативной памяти и вплоть до 1 ТБ встроенного пространства. Топовая модель получила графический ускоритель 2 ГБ NVIDIA GeForce MX 250. Magic Book Pro поддерживает технологию кроссплатформенного буфера обмена со смартфонами HONOR. Теперь же информация подтвердилась официально. Обновленное поколение ноутбуков получило ультратонкий корпус толщиной 16,9 миллиметра. Вес 16,1-дюймового гаджета составляет 1,7 килограмма. Инженеры позаботились о миниатюрной рамке по периметру дисплея — их толщина составляет всего 4,9 миллиметра, за счет чего соотношение FHD-экрана к верхней крышке ноутбука достигает 90%.О стоимости новой модели пока неизвестно.