HONOR MagicBook X 14 официально представлен

Бывший суббренд компании Huawei под названием HONOR запустил новый ноутбук на территории Китая, но вскоре устройство отправится и на глобальные рынки. Ноутбук официально представлен под названием HONOR MagicBook X 14 и предлагает весьма неплохой набор возможностей за вполне разумные деньги. HONOR MagicBook X 14 выполнен в цельном металлическом корпусе и представлен в цвете Glacial Silver — почему-то производитель решил не выпускать дополнительные цветовые варианты гаджета. За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i3-10110U, который выглядит достаточно привлекательно при своих характеристиках и стоимости. Ожидаем данный ноутбук на территории России и тогда можно будет говорить о преимуществах и недостатках.