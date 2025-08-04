HONOR Play 70 Plus оценили в 165 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Play 70 Plus, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619 и модемом 5G.

Новинку также оснастили 6,77-дюймовым TFT-экраном с разрешением 1610:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и 85% покрытием цветового пространства NTSC, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной камерой, 5-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса толщиной 8,24 мм и массой 207 граммов, прочностью по пятизвёздочному сертификату Gold Label и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью P65. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 165, 195 и 220 долларов в зависимости от конфигурации.
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