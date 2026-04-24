HONOR Play 70C оценили в 115 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 70C, которая базируется на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также оснащается 6,75-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, отображением 16,7 млн цветов и функцией защиты зрения, предустановленной фирменной прошивкой MagicOS 9.0 на основе ОС Android 15, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5300 мАч, модулем 4G, портом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом толщиной 7,89 мм и массой 186 граммов. Смартфон обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 115, 130 и 145 долларов за конфигурации с 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ памяти соответственно.

