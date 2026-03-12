Смартфон Vivo X300 Ultra получит лучшую камеру на рынке

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о камерофоне Vivo X300 Ultra, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству приписывают наличие камеры с модулями на 200 Мп (датчик изображения Sony LYTIA 901 оптического размера 1/1,12 дюйма, пикселями размером 0,7 мкм, 4-кратный внутрисенсорный приближением (ISZ) без потери качества и записью видео в 4K/120 fps, 35-мм оптикой и стабилизацией CIPA 6.5), 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 и 14-мм объектив), 200 Мп (85 мм и стабилизацией CIPA 7.0) и 5 Мп (мультиспектральный сенсор). Также в сети появились первые примеры фотографий, сделанных на телеобъектив. Все модули были настроены специалистами легендарной немецкой компании Zeiss.

Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
