Смартфон Vivo X300 Ultra получит лучшую камеру на рынке

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о камерофоне Vivo X300 Ultra, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, устройству приписывают наличие камеры с модулями на 200 Мп (датчик изображения Sony LYTIA 901 оптического размера 1/1,12 дюйма, пикселями размером 0,7 мкм, 4-кратный внутрисенсорный приближением (ISZ) без потери качества и записью видео в 4K/120 fps, 35-мм оптикой и стабилизацией CIPA 6.5), 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 и 14-мм объектив), 200 Мп (85 мм и стабилизацией CIPA 7.0) и 5 Мп (мультиспектральный сенсор). Также в сети появились первые примеры фотографий, сделанных на телеобъектив. Все модули были настроены специалистами легендарной немецкой компании Zeiss.