Realme 16T 5G засветился в сети

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах Realme 16T 5G и Realme P4R 5G, которые еще не были представлены официально. Итак, Realme 16T 5G с технических обозначением RMX5268 выйдет в версиях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также в расцветках Starlight Red, Starlight Black и Aurora Green. Realme P4R 5G с технических номером RMX5266 выходит в конфигурациях с 4/128 ГБ, 6/128 или 6/256 ГБ памяти, а также цветовых вариантах Silver Glare, Titanium Glare и Lavender Glare. Остальные технические подробности о смартфонах пока не раскрываются.

iQOO Z11 Turbo оценили в 345 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z11 Turbo, которая основана на производительном 3-…
Vivo X300s получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новом смартфоне Vivo, которым, как…
Глобальная версия Xiaomi 17 стоит 1000 евро …
Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая уже вышла в Китае…
Смартфон POCO C85x 5G получит 120-Гц экран …
Компания Xiaomi объявила, что 10 марта в Индии будет представлен недорогой смартфон POCO C85x 5G. Также п…
На Pixel 8 появился полноценный десктопный режим…
Компания Google внедряет новый режим десктопного интерфейса для смартфонов и планшетов Pixel. Функция ста…
Google представила Pixel 10a…
Многочисленные утечки последних недель практически раскрыли все подробности о Pixel 10a ещё до анонса. А …
iQOO Z11 показали на первом пресс-рендере…
Компания iQOO опубликовала первое официальное изображение смартфона iQOO Z11, которое раскрывает его диза…
Samsung будет выпускать новую память для iPhone…
В разных моделях iPhone используются DRAM-чипы от Samsung, SK Hynix и Micron, однако в будущих поколениях…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor