Realme 16T 5G засветился в сети

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах Realme 16T 5G и Realme P4R 5G, которые еще не были представлены официально. Итак, Realme 16T 5G с технических обозначением RMX5268 выйдет в версиях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также в расцветках Starlight Red, Starlight Black и Aurora Green. Realme P4R 5G с технических номером RMX5266 выходит в конфигурациях с 4/128 ГБ, 6/128 или 6/256 ГБ памяти, а также цветовых вариантах Silver Glare, Titanium Glare и Lavender Glare. Остальные технические подробности о смартфонах пока не раскрываются.