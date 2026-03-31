Смартфон HMD Crest 2 Pro показали на рендерах

Сетевой информатор Smashx_60 опубликовали первые изображения и подробности о параметрах смартфона HMD Crest 2 Pro, который еще не был представлено официально. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что в феврале был представлен доступный смартфон HMD Luma с процессором Unisoc T615, 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1604 точек, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тыльной камерой разрешением 50 Мп и стереодинамиками.