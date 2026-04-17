HONOR Play 80 Plus получит АКБ на 7500 мАч

На сайте China Telecom появились характеристики смартфона HONOR Play 80 Plus, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1604:720 точек, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613 с частотой 955 МГц, батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, конфигурации с 6/128 ГБ, 6/256 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, корпус с размерами 163,9:75,9:8,29 мм и массой 205 граммов, а также черную, синюю и золотистую расцветки. Ранее уже были выпущены Play 80 и Play 80 Pro.