Опубликованы примеры фото на OPPO Find X9 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первые фотографии, сделанные на основную камеру флагманского камерофона OPPO Find X9 Ultra. Снимки были выполнены на 10-кратный оптический телеобъектив, созданный в партнерстве с Hasselblad. По словам источника, в модуле используется перископическая конструкция с «пятиотражательной архитектурой». Оно позволяет достигнуть эквивалентного фокусного расстояния в 460 мм, не жертвую толщиной корпуса.

Ранее сообщалось, что смартфон получит тыльную камеру с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (телеобъектив с 10-кратным оптическим приближением), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру на 50 Мп, 6,82-дюймовый дисплей с разрешением 2K, флагманский 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и поддержку 100-Вт проводной зарядки.