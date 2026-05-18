OnePlus Nord CE 6 оценили в 22 тысячи рублей

Компания OnePlus дала старт российским продажам смартфона OnePlus Nord CE6, который изначально был представлен в начале этого месяца. Новинка доступна у дистрибьюторов на Aliexpress по цене от 22 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1272 пикселя, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 27-Вт обратной и обходной зарядок, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50D40 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, подэкранным сканером отпечатков пальцев и ОС Android 16 «из коробки».