HONOR WIN 2 Delta Force Edition оценили в 1125 долларов

Компания HONOR объявила цену и дала старт китайским продажам специальной версии смартфона HONOR WIN 2, посвящённой игре Delta Force. Новинка отличается тематическим дизайном тыльной панели и богатым комплектом поставки. Цена единственной конфигурации на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составила эквивалент 1125 долларов.

Напомним, что HONOR Win 2 оснащается топовым 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, активной системой охлаждением Twin Star с двумя вентиляторами, ОЗУ LPDDR5X Ultra, 6,89-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 3104:1440 пикселей, кадровой частотой одо 185 Гц и яркостью 2000 нит, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, стереодинамиками, игровой клавишей с настраиваемыми действиями, ультразвуковым дактилоскопом, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, а также защитой от воды и пыли IP68, IP69 и IP69K.