HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition выпустили в Китае

HONOR Watch GS Pro — первые умные часы бренда после того, как компания отсоединилась от Huawei. Впервые они были анонсированы на IFA 2020 в начале сентября. В том же месяце он поступил в продажу во многих регионах, включая Китай. Теперь, четыре месяца спустя, компания выпустила специальную версию этих часов под названием «HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition» в своей стране вместе с HONOR V40 5G и HONOR MagicBook 14/15 2021. В HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition нет ничего нового, кроме дизайна и специальных циферблатов. Этот вариант часов разработан совместно с Discovery. Стоимость данных часов пока что не называется, но они, вероятно, будут достаточно дорогими, так что ожидать их по цене оригинала точно не стоит.