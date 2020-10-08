HONOR Watch GS Pro выйдут в Индии

Все мы знаем, что компания Huawei сейчас находится не в лучшем состоянии из-за того, что компаниям из США запрещено с ней сотрудничать. Из-за этого производитель не может ставить свежие версии Android на свои смартфоны, не может использовать различные технологии и так далее. Теперь производитель представил свои умные часы HONOR Watch GS Pro, которые, как оказалось, отлично справляются с поставленной задачей — они считают калории, показывают уведомления и будут представлены в Индии. Информации о начинке данных часов пока что нет, но если производитель выпустит их в продажу в ближайшее время, то, значит, он делает ставку на какие-то действительно важные технологии, которые никак не запрещены санкциями. Ожидаем стоимость для нашего рынка и тогда можно будет поговорить о конкурентах.