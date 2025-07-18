HONOR X70 5G появился в продаже

Компания HONOR выпустила в продажу на домашний китайский рынок смартфон X70 5G, который оценен от 195 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка получила 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, 6,79-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, защиту от воды и пыли согласно степеням IP69K, IP69, IP68 и IP66, ударопрочную конструкцию, аккумулятор ёмкостью 8300 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 80 Вт, корпус толщиной 7,76 мм и массой 193 граммов, металлическую рамку, два стереодинамика и операционную систему на базе Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.