HONOR X80 Pro Max получит батарею на 11000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR X80 Pro Max, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением 2788:1280 точек, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno, батареей ёмкостью 11000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли, корпус с усиленной прочностью, а также официально подтвержденными расцветками Lightning Red, Xuanjia Black, Moon Shadow White и Vitality Orange. Официальная презентация HONOR X80 Pro Max ожидается уже в этом месяце.