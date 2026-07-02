HONOR X80 Pro Max засветился в бенчмарках

Новый среднебюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 появился в тестах Geekbench в смартфоне HONOR X80 Pro Max, что позволяет заранее оценить, чего ожидать от будущих смартфонов среднего класса. Чип был анонсирован в прошлом месяце как преемник Snapdragon 6 Gen 4 и, по ожиданиям, станет основой для устройств вроде серии Redmi Note и других моделей, которые выйдут позже в этом году. Правда, стоит сразу сказать, что результаты процессора оказались довольно скромными. Snapdragon 6 Gen 5 набрал 1095 баллов в одноядерном тесте и 3355 баллов в многоядерном. Для сравнения, Snapdragon 6 Gen 4 в HONOR Magic 8 Lite показывал около 1112 баллов в одноядерном тесте и 3124 в многоядерном, то есть заметного прироста производительности процессор не демонстрирует.

При этом есть и положительные моменты. Тестовое устройство использовало 8 ГБ оперативной памяти и работало под управлением Android 16, а новый графический ускоритель Adreno 812, по заявлениям Qualcomm, примерно на 20% быстрее, чем у Snapdragon 6 Gen 4, что может обеспечить более плавный игровой процесс и снизить количество микрофризов. Согласно официальным данным, новый процессор способен работать на частотах до 2,6 ГГц, поддерживает память LPDDR5 и функции вроде Adaptive Performance Engine 4.0. Qualcomm также заявляет об ускорении запуска приложений, улучшенной энергоэффективности и поддержке технологий вроде Snapdragon Game Super Resolution. Всё это положительно скажется на возможностях смартфонов.
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