Oppo планирует выпустить смартфон на 8000 мАч

Компания Oppo готовится представить новый смартфон Oppo A7 Pro Max — официальные тизеры уже подтвердили, что устройство получит самый ёмкий аккумулятор среди всех смартфонов бренда. Тем временем в базе данных TENAA появился ещё один смартфон Oppo с номером модели PYE110, благодаря чему стали известны его основные характеристики. По словам известного инсайдера Bald Panda, новинка тоже может войти в линейку Oppo A7. Согласно данным TENAA, Oppo PYE110 оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ 2372х1080 пикселей, в экран также встроен сканер отпечатков пальцев, плюс смартфон будет работать под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. За съёмку отвечают 8-мегапиксельная фронтальная камера и основная камера на 50 Мп. Изображения устройства пока не опубликованы в базе TENAA, поэтому его внешний вид остаётся неизвестным.

В основе смартфона лежит неназванный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц. Покупателям предложат версии с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем объёмом 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Заявленная ёмкость аккумулятора составляет 7820 мАч, тогда как типичная ёмкость, вероятно, достигнет 8000 мАч. Это довольно интересное решение, на которое явно стоит обратить своё внимание. Всё же длительность автономной работы в последнее время играет у пользователей очень важную роль, и этот смартфон явно будет работать от одного заряда очень и очень долго. Вопрос только в его финальной стоимости, но это узнаем ближе к релизу.