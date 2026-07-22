Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold8, которая базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Новинка также характеризуется 7,6-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 1248:1972 точки, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием, более прочным шарниром Flex Titanium с пленкой из титанового сплава и титановой пластиной, корпусом толщиной 9,7 мм в сложенном видео и 4,5 мм в разложенном, массой 201 грамм, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами по 10 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок, защитой от влаги в соответствии со степенью IP48, поддержкой Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также предустановленной ОС Android 17 с фирменной прошивкой One UI 9. Цена смартфона на европейском рынке составила 2000, 2200 и 2600 евро в зависимости от конфигурации.

Официально: Realme P4R 5G получит АКБ на 8000 мАч…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона P4R 5G состоится в Индии 10 июня. Также п…
iPhone Fold будут продавать за 3000 долларов…
Задержка выхода iPhone Fold связана с тем, что Apple стремится создать устройство, которое будет заметно …
Смартфон OPPO Reno 16 выйдет 25 мая …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов серии Reno 16 пройдет 25 мая. В состав сер…
Смартфон Sharp AQUOS R11 оценили в 1015 долларов …
Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью AQUOS R11, которая базируется на 4-нанометровой о…
Xiaomi Air мог получить корпус толщиной менее 6 мм …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi Air, который был …
Vivo Y31s 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 360 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31s 5G, которая базируется на 4-нанометровой одно…
Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изобра…
Vivo S60 показали на первых рендерах …
В сети появились первые тизер-изображения смартфона Vivo S60, который в скором времени будет представлен …
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor