Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Galaxy Z Fold8, которая базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Новинка также характеризуется 7,6-дюймовым внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848:2448 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 5,5-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 1248:1972 точки, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и антибликовым покрытием, более прочным шарниром Flex Titanium с пленкой из титанового сплава и титановой пластиной, корпусом толщиной 9,7 мм в сложенном видео и 4,5 мм в разложенном, массой 201 грамм, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами по 10 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок, защитой от влаги в соответствии со степенью IP48, поддержкой Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также предустановленной ОС Android 17 с фирменной прошивкой One UI 9. Цена смартфона на европейском рынке составила 2000, 2200 и 2600 евро в зависимости от конфигурации.