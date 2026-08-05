REDMI K100 Pro получит 200-Мп камеру

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне REDMI K100 Pro, который будет представлен 11 августа. Итак, аппарат оснастят кремний-углеродной батареей ёмкостью 8580 мАч, поддержкой проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт, 27 Вт и 22,5 Вт соответственно, тройной основной камерой с 200-Мп главным модулем, модулем с телеобъективом с оптической стабилизацией, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая набирает более 4 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu, выделенным ИИ-графическим чипом и улучшенной системой охлаждения 3D Loop Heat Pump.

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