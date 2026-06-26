Redmi Note 17 может получить батарею на 10000 мАч

Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Redmi Note 17, релиз которых ожидается в ближайшие месяцы. Утверждается, что одна из моделей получит 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7500 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G625 MC2, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, тыльную камеру с 200-Мп главным модулем, плоский экран с разрешением 1,5K и защиту от влаги. Другую модель оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, защитой от воды и пыли, а также основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения.