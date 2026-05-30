Samsung Galaxy A27 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A27, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в черной, розовой и голубой расцветках корпуса. Сообщается, что смартфон оснастят корпусом с габаритами 162,4:78,2:7,8 мм и массой 200 граммов, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, Exynos, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовым экраном с разрешением — Full HD, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой One UI 8.5, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой разрешением 12 Мп.

Samsung повторит главную фишку iPhone 20…
В 2027 году компания Apple планирует представить iPhone 20 — первый флагман компании с quad-curved-диспле…
OnePlus Nord CE 6 Lite получит батарею на 7000 мАч…
Профильное издание Smartprix поделилось подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE 6 Lite, который еще не …
iPhone 18 Pro всё же не получит важный апгрейд дисплея…
Слухи о том, что новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат уменьшенную версию выреза Dynamic Island…
OPPO Reno16 Pro получил камеру с микроподвесом…
Компания OPPO объявила о выходе смартфона Reno16 Pro, одной из особенностей которого стала основная камер…
Vivo T5x 5G с АКБ на 7200 мАч оценили в 205 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5x 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Huawei Pura 90 Pro появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу флагманские смартфоны Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max, которы…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компр…
HUAWEI nova 15 — базовая модель новой линейки, в которой сделали акцент на дизайне, экране, автономности …
Стала известна цена Xiaomi 17T …
Французское издание Dealabs опубликовало информацию о характеристиках и ценах смартфонов Xiaomi 17T и 17T…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor