Samsung Galaxy A27 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A27, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в черной, розовой и голубой расцветках корпуса. Сообщается, что смартфон оснастят корпусом с габаритами 162,4:78,2:7,8 мм и массой 200 граммов, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, Exynos, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовым экраном с разрешением — Full HD, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой One UI 8.5, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой разрешением 12 Мп.