Realme представила доступный смартфон C100x

Компания Realme официально представила свой новый бюджетный смартфон Realme C100x с поддержкой 4G — устройство делает ставку на высокую автономность. Гаджет оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя до 240 Гц. Пиковая яркость панели достигает 900 нит, также предусмотрен режим Rain Touch Mode, обеспечивающий корректную работу сенсора даже в том случае, если у пользователя мокрые пальцы. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Unisoc T7250 в сочетании с графикой Mali-G57. Устройство получило 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, поддерживается расширение оперативной памяти за счёт карты microSD объёмом до 2 ТБ.

Смартфон работает под управлением realme UI 7.0 на базе Android 16, среди программных возможностей стоит выделить поддержку Google Gemini и функцию Circle to Search, которые можно быстро запустить длительным нажатием кнопки питания. Одной из главных особенностей новинки стала батарея ёмкостью 8000 мАч, плюс поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 45 Вт и обратная проводная зарядка мощностью 6 Вт. По данным Realme, аккумулятор способен сохранить более 80% первоначальной ёмкости даже спустя 7 лет регулярного использования. Кроме того, корпус смартфона выполнен по технологии ArmorShell и соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810H, что весьма неплохо для данного ценового сегмента устройств.
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