HONOR X80i получит яркий экран

Китайские информаторы опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона HONOR X80i, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,6-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 6500 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 или Dimensity 7050 в зависимости от региона продаж, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп в Китае и 108 Мп на глобальном рынке, селфи-камерой разрешением 8 Мп, подэкранным дактилоскопическим сенсором, дополнительной кнопкой для функций ИИ, металлической рамкой, корпусом с размерами 57,43:75,35:7,34 мм и массой 185 граммов, а также чёрной и золотой расцветками.