HONOR готовит к релизу X80 Pro Max с 11000 мАч

Согласно новой информации от весьма надёжных источников, компания HONOR может расширить линейку X80, добавив модель Pro Max. При этом источник не раскрывает точную дату выхода HONOR X80 Pro Max, но утверждает, что базовый HONOR X80 может дебютировать в Китае уже в конце этого месяца. И, что довольно интересно, по его данным, устройство получит аккумулятор ёмкостью 11000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Стоит сказать, что среди устройств, которые имеют «обычный» корпус, на данный момент это самый внушительный объём аккумулятора, что позволит гаджету демонстрировать впечатляющее время автономной работы. Кроме того, смартфон также якобы оснастят 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с тонкими рамками, скруглёнными углами и разрешением 2788х1280 пикселей.

Кроме того, HONOR X80 Pro Max, по слухам, будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 5 от компании Qualcomm — это чип начального уровня, от которого не стоит ожидать высокую производительность. Но, с другой стороны, он достаточно энергоэффективный, что в паре с батареей даст свои преимущества. Устройство также должно получить полноценную защиту от воды, усиленную устойчивость к падениям и биометрическую систему разблокировки экрана уровня флагманских моделей. Правда, на данный момент это всего лишь предположения инсайдеров — финальная версия смартфона может выглядеть иначе и иметь другой набор характеристик. Но хорошо, что производитель работает в этом направлении.