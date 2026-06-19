HONOR представила умные часы Watch 6

Компания HONOR официально представила новые умные часы HONOR Watch 6, ориентированные на пользователей, которым важны расширенные возможности отслеживания физической активности и мониторинга здоровья. Новинка получила лёгкий корпус, инструменты на базе искусственного интеллекта и продолжительное время автономной работы — это ключевые фишки модели. Корпус часов изготовлен из перерабатываемого алюминиевого сплава, а вес устройства составляет всего 41 г — это относительно мало для полноразмерных классических часов.

Одной из ключевых особенностей HONOR Watch 6 стала поддержка более 120 спортивных режимов — устройство способно вести подробный мониторинг тренировок и предоставлять детальную статистику по различным видам активности. А для любителей трейлраннинга (без по пересечённой местности) предусмотрен ИИ-тренер по бегу, расширенные данные об изменениях в высоте, уведомления об отклонении от маршрута и точное отслеживание дистанции с помощью системы позиционирования AccuTrack — она использует двухдиапазонный GPS-модуль нового поколения. Кроме того, HONOR Watch 6 поддерживают управление через сенсорный экран даже мокрыми руками. Эта функция обеспечивает точную работу интерфейса под дождём или во время тренировок в условиях повышенной влажности, что на самом деле очень практично в повседневной жизни, особенно если речь идёт о походах или пробежках в не самую комфортную для пользователя погоду. Цена — под вопросом.
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