Apple повысила цены на Trade In

Теперь компания принимает Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с компенсацией до 95 долларов, Google Pixel 9 Pro XL — до 315 долларов, Google Pixel 9 Pro — до 305 долларов, Google Pixel 9 — до 210 долларов, OnePlus 13 — до 250 долларов, а OnePlus 13R — до 165 долларов. В то же время для некоторых Android-смартфонов размер компенсации был немного снижен. Так, за Samsung Galaxy S22 Ultra 5G теперь предлагают до 125 долларов вместо 130 долларов. Повышение стоимости большинства устройств по программе Trade In произошло спустя несколько месяцев после масштабного повышения цен на продукцию Apple. Ранее компания увеличила стоимость различных устройств на суммы от 30 до 4200 долларов, что вызвало волну критики в сети. Но мера, очевидно, вынужденная.