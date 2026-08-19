Флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro выйдет раньше ожидаемого

Сетевые источники сообщают, что глобальный релиз флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro состоится раньше ожидаемого. Новинку представят в Индии уже в декабре этого года. По предварительным данным, аппарат получит дополнительный экран на тыльной панели, основную камеру с двумя модулями разрешением 200 Мп и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, которая дебютирует этой осенью.

Напомним, что актуальный флагман Xiaomi 17 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной основной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с плавающей линзой), фронтальной камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.