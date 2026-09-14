Motorola Edge 70 Neo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edge 70 Neo, который будет представлен в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 723 и 2943 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что Edge 70 Neo получит компактный 6,3-дюймовый дисплей, 200-Мп тыльную камеру, а также тёмно-зелёный, светло-зелёный и голубой цветовые варианты.