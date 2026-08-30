Камерофон Vivo X500 Pro Max получит продвинутую стабилизацию

Авторитетный инсайдер Дебаян Рой поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне Vivo X500 Pro Max, официальный релиз которого ожидается во второй половине сентября. Итак, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-910 оптического размера 1/1,28 дюйма, стабилизация с диапазоном компенсации до 3 градусов, запись HDR-видео в 4K с 120 к/с и 4K с 240 к/с в SDR), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (сенсор Samsung HP0 оптического формата 1/1,4 дюйма, объектив Zeiss APO), поддержку внешнего телеконвертера с фокусным расстоянием до 400 мм в 35-мм эквиваленте, а также 6,85-дюймовый экран OLED с разрешением 2K, новым люминесцентным материалом BOE Q11, цветопередачей Zeiss Master Color и мультиспектральным датчиком.