HONOR тестирует батарею на 13500 мАч для смартфона

Компания HONOR приступила к пробному производству аккумулятора ёмкостью 13500 мАч для будущего смартфона среднего класса — об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Примечательно, что, по словам инсайдера, новинка предназначена не для флагманского устройства, а для будущего смартфона среднего класса с 7-дюймовым экраном. Здесь стоит напомнить, что HONOR последовательно увеличивает ёмкость батарей в своей линейке смартфонов Power. Оригинальный HONOR Power, представленный в апреле 2025 года, получил аккумулятор на 8000 мАч. В январе 2026 года вышел HONOR Power 2 с батареей на 10080 мАч — на 2080 мАч больше, чем у предшественника. При этом производителю удалось сохранить толщину корпуса на уровне всего 7,98 мм и смартфон также поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и обратную проводную зарядку на 27 Вт.

Увеличенные аккумуляторы появились и в других устройствах компании. Например, смартфоны серии HONOR WIN оснащаются батареями на 10000 мАч и поддерживают зарядку мощностью 100 Вт. В июне HONOR также представила Honor X80 Pro Max с аккумулятором на 11000 мАч. То есть всего за несколько поколений устройств компания увеличила ёмкость батарей с 8000 до 10000 и затем до 11000 мАч. Так что появление смартфона с аккумулятором на 13500 мАч выглядит следующим логичным шагом. Впрочем, пока речь идёт лишь о ранней утечке. Неизвестны мощность зарядки, масса устройства и сроки его выхода. Но работа в этом направлении явно заинтересует юзеров.