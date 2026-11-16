HONOR уже работает над камерой для Magic 10

Компания HONOR разрабатывает новую основную камеру с разрешением 200 Мп с технологией LOFIC для следующего поколения флагманских смартфонов. При этом инсайдер не раскрыл физический размер матрицы и не уточнил, какая именно модель HONOR Magic 10 получит новую камеру, но, очевидно, речь идёт о топовом представителе линейки. Утечка появилась вскоре после сообщений о том, что HONOR тестирует сразу четыре сенсора OmniVision, включая 200-мегапиксельный OVB0D. Технология LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) позволяет фотосенсорам захватывать более широкий динамический диапазон. Благодаря этому камера лучше справляется со сценами с высокой контрастностью и реже допускает пересвечивание ярких участков.

Например, это особенно полезно при съёмке объектов на фоне яркого источника света или ночных городских улиц. HONOR экспериментирует с этой технологией уже достаточно давно. Ещё в марте сообщалось, что HONOR Magic 9 Pro может получить сразу две основные камеры разрешением 200 Мп. Один из тестируемых прототипов, по слухам, оснащался сенсором OmniVision OV52B или OVB0D с поддержкой LOFIC. Кроме того, по словам инсайдера, HONOR изучает возможность использования двухслойных OLED-панелей, которые могут появиться в смартфонах серии Magic 10 и будущих планшетах компании. Речь идёт о технологии Tandem OLED, предполагающей размещение двух излучающих слоёв вместо одного. Такая конструкция позволяет повысить яркость дисплея и увеличить срок его службы.