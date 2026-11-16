Например, это особенно полезно при съёмке объектов на фоне яркого источника света или ночных городских улиц. HONOR экспериментирует с этой технологией уже достаточно давно. Ещё в марте сообщалось, что HONOR Magic 9 Pro может получить сразу две основные камеры разрешением 200 Мп. Один из тестируемых прототипов, по слухам, оснащался сенсором OmniVision OV52B или OVB0D с поддержкой LOFIC. Кроме того, по словам инсайдера, HONOR изучает возможность использования двухслойных OLED-панелей, которые могут появиться в смартфонах серии Magic 10 и будущих планшетах компании. Речь идёт о технологии Tandem OLED, предполагающей размещение двух излучающих слоёв вместо одного. Такая конструкция позволяет повысить яркость дисплея и увеличить срок его службы.