HP Chromebook x2 со съемной клавиатурой

Официально представлен новый хромбук HP Chromebook x2, который является первым в своем сегменте устройством с клавиатурой, которую можно отстегнуть. Данное решение уже довольно давно используют на рынке трансформеров — производители уже давно показали вариант с клавиатурой на магнитах и других вариантах крепления. Теперь вот HP решила, что нужно показать свой вариант и продемонстрировала отличную новинку. Продуманная клавиатура с большой сенсорной панелью, стилус сбоку, который идет в комплекте, плюс сам планшет очень удобен в использовании. Вы можете взять устройство в руки, пойти в кровать и листать браузер, а потом взять его на работу и набирать тексты, редактировать таблицы и так далее. Шикарное решение для студента, который хочет получить максимум комфорта от работы со своим девайсом в повседневной жизни.