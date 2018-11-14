HP ProBook x360 11 G3 EE для образовательной сферы

Компания HP давно находится на рынке ноутбуков и продает столько компьютеров в год, что многим даже и не снилось. Недавно производитель анонсировал новый ноутбук HP ProBook x360 11 G3 EE, который создавали исключительно для того, чтобы порадовать пользователей в образовательной сфере и тех, кто просто не хочет платить много денег за ноутбук. Устройство обзавелось довольно простым процессором, 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной. Для многих школьников и студентов гаджет станет настоящим подарком — предполагается, что это будет бюджетное решение с адекватной ценой. Официально пока что информации по этому поводу нет, но мы надеемся, что вскоре ситуация прояснится. Выглядит новинка круто, мы планируем написать детальный обзор и разобрать все ее преимущества и недостатки.