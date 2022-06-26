HP анонсировала обновленные ноутбуки Victus 15 & Victus 16

Компания HP анонсировала обновленные ноутбуки Victus 15 & Victus 16.

Ноутбук HP Victus 15 предлагает 15,6-дюймовый дисплей и оснащается процессорами Intel Core i5 или i7 12-го поколения с графическим процессором NVIDIA RTX 3050Ti. В свою очередь модель Victus 16 получает 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления экрана 144 Гц. Victus 16 оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050Ti с процессором AMD Ryzen 7 6800H. Ноутбуки предлагают до 32 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ SSD PCIe NVMe TLC. Оба ноутбука имеют клавиатуру с подсветкой. Продуманная конструкция корпуса предполагает вентиляционные отверстия для оптимального охлаждения.

HP Victus 15 и Victus 16 будут предлагаться по цене от 67 999 рупий (869 долларов) и 84 999 рупий (1089 долларов) соответственно.

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