HP обновила Omen 16 новыми видеокартами

Компания HP обновляет свой игровой ноутбук Omen 16, который она представила почти год назад, с множеством интересных нововведений. Оптимизация охлаждения включает в себя пятую тепловую трубку и четвертое выпускное отверстие. HP заявила, что в ходе тестирования было обнаружено, что они могут снизить температуру графического процессора и нижней части твердотельного накопителя на три процента и 14 процентов соответственно, делая ноутбук на пять процентов тише. Таким образом, производительность графического процессора и процессора была повышена, утверждает компания. В этом также может помочь функция Dynamic Power в Omen Gaming Hub.

HP заявляет, что с помощью встроенного ИК-датчика на термобатарее она может отслеживать мощность процессора и графического процессора в режиме реального времени и распределять мощность по мере необходимости. По словам компании, это не только оптимизирует частоту кадров в игре, но и должно повысить производительность процессора на 36 процентов по сравнению с Omen 16 2021 года. Также в ноутбуке может быть установлен процессор Intel Core i9-12900H или мобильный процессор AMD Ryzen 9 6900HX. Что касается графики, Omen 16 будет поддерживать NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti или AMD Ryzen RX 6650M. Вы также сможете оснастить машину оперативной памятью DDR5 объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ. Также есть несколько вариантов дисплеев, включая экран IPS с разрешением 1440p и частотой обновления 165 Гц.