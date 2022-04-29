HP подтвердил, что игровой ноутбук Omen 17 будет оснащен 16-ядерными процессорами Intel Alder Lake-HX

Компания HP разместила свой предстоящий ноутбук Omen 17 2022 года с процессором Intel Alder Lake-HX Core i9-12900HX на своем основном веб-сайте. Однако это кажется необычным, поскольку продукт недоступен и имеет некоторые несоответствия на странице продукта. Например, он называет новую систему ноутбуком на базе процессора «11-го поколения Core» и даже показывает кнопку «Купить сейчас», заставляя пользователей поверить, что продукт готов к продаже. Возможно, компания находится в процессе обновления информации и просто не торопится добавлять новые данные перед выпуском.

Список новых ноутбуков на веб-сайте HP показывает, что новый ноутбук Omen 17 будет использовать процессор Core i9-12900HX, с повышенной частотой до 5,0 ГГц и 16 ядрами. HP — не первая компания, заявившая, что процессоры Intel серии HX будут иметь более 14 ядер. Прежде чем HP раскрыла страницу для просмотра, несколько дней назад Gigabyte рекламировала ноутбук AORUS 17X, а Dell объявила о выпуске своей 16-ядерной линейки Precision. Omen 17 — игровой ноутбук премиум-класса с памятью DDR5-4800 и графической картой GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Этот мощный ноутбук от HP оснащен экраном с разрешением 1080p и частотой 144 Гц. Карта NVIDIA основана на графическом процессоре GA103. Процессор Intel Core i9-12900HX имеет восемь производительных и эффективных ядер по отдельности. Intel собирается предложить серию 16-ядерных процессоров, разработанных специально для ноутбуков, чего не смог достичь ни один другой производитель.