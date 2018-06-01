HP показала клавиатуру Sequencer Keyboard

Компания HP официально анонсировала клавиатуру Sequencer Keyboard, которая рассчитана на геймеров. Это довольно интересный вариант из-за своих переключателей. В основе устройства лежат оптико-механические переключатели, которые дают минимальное время отклика при нажатии. Помимо этого, конечно же, устройство получило привлекательную подсветку, высокие клавиши и правильную раскладку клавиш, что позволит вам играть с комфортом и радостью. Стоимость продукта составляет 180 долларов. Это достаточно высокая цена, но нужно понимать, что механические клавиатуры именно столько и стоят, не меньше. Думаю, устройство не будет прямо ультра-популярным среди покупателей, но определенную долю фанатов соберет. Осталось только узнать стоимость устройства для нашего рынка, тогда все станет ясно.