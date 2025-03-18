HP представила ноутбук OmniBook 7 Aero

Компания HP весьма активно обновляет свою линейку потребительских ноутбуков OmniBook, представив сразу 18 новых моделей и обновлений. Они охватывают различные размеры и форм-факторы в сериях OmniBook 3, 5, 7 и флагманской X — включая трансформеры с поддержкой стилуса. Что касается процессоров, в линейке представлены как AMD, так и Intel, включая модели на базе Strix Point и Lunar Lake. Однако цены HP пока не раскрывает. На предварительном закрытом показе, где удалось увидеть несколько новых устройств, конкретные ценники не были раскрыты. Наиболее интересной новинкой можно назвать HP OmniBook 7 Aero — это сверхлёгкий 13,3-дюймовый ноутбук, который весит всего 1 кг — на 200 г легче 13-дюймового MacBook Air и почти на уровне ASUS Zenbook A14, который показали на CES 2025.

Но в отличие от Zenbook на Snapdragon X, OmniBook 7 Aero предлагает более гибкую конфигурацию, вплоть до процессора AMD Ryzen AI 7 350, SSD на 1 ТБ и 32 ГБ оперативной памяти. Несмотря на компактность, ноутбук получил достойный набор портов — два USB Type-C (10 Гбит/сек) с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 2.1, один USB Type-A (10 Гбит/сек), один USB Type-A 5 (Гбит/сек), аудиоразъём 3,5 мм и HDMI 2.1. Экран представлен в двух вариантах IPS-матрицы с яркостью 400 нит — с разрешением 1920х1200 или 2560х1600 пикселей. Клавиатура у OmniBook 7 Aero выполнена в классическом островном стиле с крупными и удобочитаемыми символами, так что в целом новинка выглядит достаточно интересно.
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